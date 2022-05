Harry Marcello Laffontien ist Deutschlands Superstar 2022! Am vergangenen Samstag fand das große Finale der diesjährigen DSDS-Staffel in Köln-Ossendorf statt. Als klarer Gewinner des Abends ging der Blondschopf hervor, der sich nicht nur gegen seinen Bruder Gianni, sondern auch gegen die anderen beiden Finalistinnen Melissa Mantzoukis und Amber van den Elzen durchsetzen konnte. Im Promiflash-Interview verriet Harry nun, wie es ihm als frischgebackener DSDS-Gewinner geht.

Der in Hiddenhausen geborene Musiker begann zu erzählen, dass sich für ihn mit seinem Sieg bei der Castingshow ein großer Wunsch erfüllt habe. "Das bedeutet mir alles! Ich hätte niemals damit gerechnet, dass ich das wirklich schaffe", zeigte sich Harry im Promiflash-Interview überwältigt. Er könne es fast gar nicht glauben, dass so viele Leute für ihn angerufen hätten. "Es ist ein absoluter Wahnsinn, dass dieser Traum wirklich in Erfüllung gegangen ist", schwärmte er.

Auch über die gemeinsame DSDS-Reise mit seinem kleinen Bruder sprach der 21-Jährige offen. Dass Gianni und er es beide bis ins Finale geschafft hätten, bedeute ihm sehr viel. Deshalb habe es auch bis zuletzt keine Rivalität zwischen dem Duo gegeben. Ganz im Gegenteil: Er sei sogar sehr stolz darauf, was der 17-Jährige erreicht habe. "Es hätte mir nichts ausgemacht, wenn er gewonnen hätte. Ich hätte es meinem kleinen Bruder sogar fast noch mehr gewünscht als mir selbst. [...] Dass wir es bis hierher geschafft haben und jetzt hier stehen, kann man gar nicht begreifen", versicherte Harry.

Augenscheinlich schien auch Gianni es seinem Bruder nicht krummzunehmen, dass dieser den Sieg für sich entscheiden konnte. "Mein Bruder hat den Sieg geholt und das bedeutet, wir beide haben den Titel nach Hause geholt. Uns gibt es nur im Doppelpack – das haben wir schon tausendmal gesagt", erklärte der Sänger gegenüber Promiflash. Er könne zudem gar nicht in Worte fassen, wie stolz er auf den diesjährigen DSDS-Sieger sei.

RTL / Stefan Gregorowius Harry Marcello Laffontien im Mai 2022

RTL / Stefan Gregorowius Gianni und Harry Marcello Laffontien, "Deutschland sucht den Superstar"-Teilnehmer 2022

Getty Images Harry Marcello Laffontien bei DSDS

RTL / Stefan Gregorowius Gianni Laffontien, "Deutschland sucht den Superstar"-Teilnehmer 2022

