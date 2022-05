Was ist bei Bibi (29) und Julian Claßen (29) los? Für gewöhnlich lassen die beiden YouTuber ihre Fans im Netz an ihrem Leben teilhaben. Noch Anfang April erfreute die Influencerin ihre Follower mit niedlichen Urlaubsschnappschüssen von sich, ihrem Gatten und den beiden gemeinsamen Kindern Lio (3) und Emily (2). Umso merkwürdiger ist es, dass nun schon seit Tagen nichts mehr von den beiden zu hören ist. Bibi und Julians Fans sind von der ungewöhnlichen Funkstille beunruhigt.

Schon seit über einer Woche gab es auf den Social-Media-Kanälen des Paares keinen neuen Content mehr. In der Kommentarspalte von Bibis letztem Instagram-Beitrag zeigen sich User bereits besorgt. "Stimmt irgendetwas nicht bei euch? Keine Storys, kein YouTube. Wir hoffen, es ist alles in Ordnung", schrieb ein Follower. Diesen Gedanken teilten auch einige weitere Nutzer. "Dass Julian heute unkommentiert kein Video hochgeladen hat, ist sehr ungewöhnlich", merkte ein Fan an.

Andere Promis zelebrieren am heutigen Muttertag im Netz ihre eigenen Mamas oder lassen sich von ihren Kids hochleben. Bibi hingegen meldete sich bisher noch nicht einmal zu diesem Anlass. Dabei hatte sie sich vor zwei Jahren, zu ihrem ersten Muttertag als Zweifach-Mama, noch ganz gerührt gezeigt.

Instagram / julienco_ Emily, Bibi, Julian und Lio Claßen im Urlaub

Instagram / bibisbeautypalace Bibi und Julian Claßen im September 2021

Instagram / bibisbeautypalace Bibi Claßen mit ihren Kindern Lio und Emily

