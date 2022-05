Annemarie Eilfeld (32) ist in freudiger Erwartung! Am Sonntag wendete sich die ehemalige DSDS-Kandidatin mit tollen Neuigkeiten an ihre Fans: Sie wird zum ersten Mal Mutter! Damit geht für die Musikerin ein lang ersehnter Wunsch in Erfüllung, denn sie leidet an dem PCO-Syndrom – einer Hormonstörung, die das Reifen einer Eizelle normalerweise verhindert. Wenige Stunden nach der großen Verkündung zeigte Annemarie jetzt auch zum ersten Mal ihren Babybauch im Netz!

In ihrer Instagram-Story veranstaltete die Sängerin jetzt eine Fragerunde. Ein Fan wollte dabei von ihr wissen, ob sie denn nun wirklich schwanger sei. Zur Bestätigung teilte Annemarie einen Schnappschuss von sich aus der Vogelperspektive, auf dem ihr Babybauch bereits deutlich zu erkennen ist. "Entweder das, oder ich habe die letzten 24 Wochen zu viel gefuttert", notierte sie darunter und fügte ein lachendes Emoji hinzu.

Am Sonntag hatte die 32-Jährige auch schon verraten, wie sie von ihrer Schwangerschaft erfahren hat. "Während einer Routine-Untersuchung bemerkten wir beim Ultraschall, dass ich in der sechsten Woche war", gab die "Himmel + Hölle"-Interpretin preis. Mittlerweile sei sie bereits im sechsten Monat – und könne es kaum mehr erwarten, ihren Nachwuchs bald in den Armen halten zu können.

