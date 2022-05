An solchen Tagen fehlt Fiona Erdmann (33) ihre Mutter ganz besonders. Im Jahr 2016 verlor die einstige Germany's next Topmodel-Kandidatin ihre Mama Luzie. Im Alter von gerade einmal 56 Jahren erlag sie ihrer Nervenkrankheit. Seither ist im Leben des Models viel passiert. Nach Sohnemann Leo erwartet sie mit ihrem Partner nun eine Tochter. Am Muttertag lässt sich Fiona somit feiern – doch ihre eigene Mama vermisst sie dabei enorm.

Den Muttertag erlebt die 33-Jährige seit dem Verlust mit einem lächelnden und einem weinenden Auge. Die Influencerin ist dankbar für alles, was sie erreicht hat – und würde das gerne mit ihrer Mutter teilen. "Ich wünschte mir, dass meine Mama das alles sehen könnte, was in meinem Leben passiert und dass es mir gut geht", berichtete Fiona ihrem Management Kron International. Sie würde ihr gerne zeigen, dass sie ihren Weg eingeschlagen hat und sie stolz auf ihre Tochter sein kann.

Früher feierten Fiona und Luzie den Muttertag im großen Stil. "Ich habe dann immer ein paar Geschenke für sie gebastelt und das ganze Haus dekoriert", erinnerte sich die gebürtige Saarbrückerin und betonte: "Dieser Tag geht mir sehr nahe."

Sonstige Fiona Erdmann (r.) mit ihrem Partner Moe (l.) und ihrem Sohn

Instagram / fionaerdmann Fiona Erdmann, Model

Getty Images Fiona Erdmann und ihre Mutter Luzi

