Für sie wird es heute emotional! Heute Abend geht die neunte Staffel von Sing meinen Song in die dritte Runde – diesmal dreht sich alles um Elif. Bekannt wurde die Sängerin vor 13 Jahren durch die Castingshow Popstars, mittlerweile hat sie sich mit ihren kraftvollen Songs und den gefühlvollen Texten längst einen Namen in der Musik-Branche gemacht. Welche ihrer Hits haben die anderen Künstler für ihre Coverversionen ausgesucht?

Sechs Lieder der Künstlerin bekommen bei ihrem Tauschabend einen neuen Sound. Den Anfang macht Floor Jansen (41) von "Nightwish" mit Elifs Breakup-Song "Freunde". Nach dieser rockigen Performance steigt Lotte (26) mit "Nur Mir" auf den Zug auf und legt ebenfalls ihre ganze Wut in das Lied. Mit "Alles Helal", in dem die Berlinerin die schwierige Beziehung zu ihrem türkischen Vater thematisiert, schlägt Kelvin Jones (27) dann eher ruhigere Töne an. Aus dem Song macht er jedoch auf jede mögliche Art und Weise seine ganz eigene Version.

Mit "Unter meiner Haut" entscheidet sich Gastgeber Johannes Oerding (40) nicht nur für Elifs erste Veröffentlichung, sondern auch für ihr wohl bekanntestes Lied. Im Kontrast dazu wählt SDP "Mein Babe", eine der neusten Veröffentlichungen der Musikerin. Den emotionalen Abschluss bildet dann aber Clueso (42): Mit seiner Version von "Anlauf nehmen" lässt er heute bei seinen Musikkollegen alle Dämme brechen.

RTL / Markus Hertrich Elif, Sängerin

RTL / Markus Hertrich Elif und Lotte bei "Sing meinen Song"

RTL / Markus Hertrich Die "Sing meinen Song"-Musiker beim Tauschabend bei Elif

