Sie ist ganz begeistert von dem Format! Aktuell flimmert die neuste Staffel der Musiksendung Sing meinen Song über den Bildschirm. Mit von der Partie ist diesmal auch Musikerin Elif, die ihre Kollegen in den ersten beiden Folgen schon völlig begeistert hatte. Die Berlinerin ist also wie geschaffen für die Show – und wusste das auch von Anfang an. Elif verriet Promiflash, was sie zu ihrer Teilnahme bei "Sing meinen Song" bewogen hat.

"Für mich hat sich gar nicht die Frage gestellt, ob ich mitmache. Ich wurde angefragt und war direkt so: 'Ja, ich will da unbedingt mitmachen!'", stellte Elif im Promiflash-Interview klar. Sie liebe die Sendung einfach, weil es darin fast ausschließlich um die Musik gehe. "Das Coole ist, dass die Musiker die Sendung ja auch komplett formen. Es gibt ja kein Skript, wir können machen, was wir wollen!", erklärte sie, was die Show für sie so besonders macht.

Zusammen mit den anderen Teilnehmern, dem "Chaotenhaufen" rund um Johannes Oerding (40), sei die Staffel einfach zu etwas ganz Besonderem geworden. "Ich bin richtig glücklich, dass ich dieses Jahr dabei bin", freute sich die Künstlerin. Heute Abend bekommen ihre eigenen Songs dann eine Neuinterpretation – und Elif erlebt die Show noch mal von einer ganz anderen Seite.

RTL / Markus Hertrich Elif bei "Sing meinen Song" 2022

Lisa Lankes Elif, Musikerin

RTL / Markus Hertrich Elif und Clueso bei "Sing meinen Song" 2022

