Kris Jenner (66) darf nichts ausplaudern! Dass die Keeping up with the Kardashians-Bekanntheit ihrem Nachwuchs sehr nahesteht, dürfte mittlerweile jedem bekannt sein: So wurde sie natürlich auch sofort eingeweiht, als Travis Barker (46) um die Hand ihrer ältesten Tochter Kourtney Kardashian (43) anhalten wollte. Seit Oktober 2021 ist das Paar nun offiziell verlobt. Nach einer Probe-Hochzeit in Las Vegas wollen der Reality-TV-Star und der Schlagzeuger bald offiziell vor den Traualtar treten. Doch Kris stellte jetzt klar: Sie darf keine Details über die Heirat verraten!

Im People-Interview wurde die 66-Jährige jetzt auf die anstehende Trauung der Influencerin angesprochen. "Ich wurde zur Verschwiegenheit verpflichtet", erzählte Kris. Sie wolle sich auf keinen Fall verplappern und deshalb werde sie sich bei diesem Thema auch gänzlich zurückhalten. "Wenn ich auch nur ein Wort über die Hochzeit verrate, bekomme ich mächtig Ärger", betonte der Momager.

Immer wieder wurde in den vergangenen Monaten klar, wie ernst es zwischen Kourtney und Travis tatsächlich ist. Die beiden wünschen sich sogar gemeinsamen Nachwuchs! "Für uns wäre es unglaublich, wenn wir etwas zusammen erschaffen könnten", schwärmte der 46-Jährige. Um sich ihren Traum erfüllen zu können, suchten die Turteltauben eine Fruchtbarkeitsklinik auf und ließen sich bei der Behandlung von Kameras begleiten.

Getty Images Kourtney Kardashian und Travis Barker im April 2022 in Las Vegas

Getty Images Kris Jenner bei der Met Gala 2022

Instagram / kourtneykardash Travis Barker und Kourtney Kardashian im Mai 2022

