Sie hat noch nicht herausgefunden, wie sie ihren Schmerz verarbeiten soll! Yeliz Koc (28) musste in ihrem Leben schon viele Liebesrückschläge ertragen. Nach der turbulenten Trennung von On-off-Freund Johannes Haller (34) ging auch die Beziehung mit Jimi Blue Ochsenknecht (30) in die Brüche. Mit dem Vater ihrer Tochter Snow liefert sie sich seitdem einen regelrechten Rosenkrieg. Trotzdem ist Yeliz noch keine Expertin für den Umgang mit Liebeskummer.

In einem Q&A auf Instagram wurde die ehemalige Bachelor-Kandidatin nach ihren Tipps gegen das unschöne Gefühl gefragt – konnte jedoch nicht besonders hilfreich sein. "Da bin ich die falsche Ansprechpartnerin. Ich mache, was Liebeskummer angeht, alles falsch, was man nur falsch machen kann", stellte sie klar. Sie wisse sich bei der Sache selbst nie zu helfen und könne deshalb auch keine Ratschläge geben. Yeliz könne sich auch nur schlecht aus einem Tief herausholen: "Ich gehe immer tiefer und tiefer. Die Zeit heilt meine Wunden."

Zuletzt sah es im Liebesleben der Influencerin aber eigentlich ganz gut aus: Sie verbrachte nämlich viel Zeit mit ihrem Kampf der Realitystars-Kollegen Paco Herb – und die beiden schwärmten voneinander. Doch nach dieser Datingphase soll jetzt schon wieder alles aus und vorbei sein. "Yeliz und ich haben eine gute Freundschaft gewonnen", stellte der Love Island-Gewinner klar. Mehr würde sich daraus allerdings nicht entwickeln.

Instagram / _yelizkoc_ Yeliz Koc im April 2022 in Palm Springs

Instagram / _yelizkoc_ Yeliz Koc, ehemalige Bachelor-Kandidatin

Instagram / _yelizkoc_ Yeliz Koc, Influencerin

