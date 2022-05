Camila Cabello (25) fühlt sich unter Druck gesetzt. Mit ihrer Musik sorgt sie auch nach ihrem Aus bei der Girlgroup Fifth Harmony regelmäßig für Begeisterung bei ihren Fans. Bei allem Erfolg spricht sie ganz offen darüber, wie sehr sie mit der ganzen Aufmerksamkeit und der Erwartungshaltung an sich zu kämpfen hat. Jetzt erzählte die Sängerin, was der Fokus auf ihr Äußeres mit ihrer mentalen Gesundheit macht.

Im Interview mit People erklärte sie nun: "Die Leute sehen sich oft die Bilder von Prominenten an und wollen ihre Ernährung ändern oder danach streben". Aber für sie 25-Jährige sei es wichtig zu sagen, dass es nicht unbedingt etwas ist, was man anstreben sollte: "Ich sehe vielleicht so aus, aber ich habe eine wirklich schlimme Zeit hinter mir, und das ist kein guter Weg." Auf Instagram veröffentlichte sie vergangenen Monat ein Statement, in dem sie betonte, dass sie sogar am Strand im Bikini die Luft angehalten und ihre Bauchmuskeln angespannt habe, um auf den Aufnahmen der Paparazzi schlanker auszusehen.

Auch nach diesem Post habe sie keine Lösung gefunden und ringe weiter mit der Wahrnehmung ihres Körpers durch die Öffentlichkeit. Sogar auf dem roten Teppich der Met Gala habe sie in ihrem quasi bauchfreien Kleid damit gekämpft, wie sie wahrgenommen würde: "Es ist ein ständiger Kampf, und ich glaube, viele Frauen fühlen sich so."

MEGA Camila Cabello im April 2022 in Miami Beach

Getty Images Fifth Harmony im Dezember 2015

Getty Images Camila Cabello bei der Met Gala 2022

