Sie treten die Heimreise an! In der diesjährigen Ausgabe von Kampf der Realitystars lichten sich die Lager nach und nach. Enrico Elia (20) und Mike Cees-Monballijin mussten das Reality-TV-Format bereits verlassen. Die ehemalige Love Island-Teilnehmerin Chethrin Schulze (30) packte sogar freiwillig ihre Koffer. In der dritten Folge erwischte es Rich Nana und Tessa Bergmeier (32). Auch in Folge vier mussten gleich zwei Promis die Heimreise antreten!

In der nächsten Stunde der Wahrheit wurden wieder zwei Promis für den Rausschmiss von ihren Mitstreitern ausgewählt. Dieses Mal erwischte es Jan Leyk (37) – er bekam die meisten Münzen. Der ehemalige Berlin - Tag & Nacht-Darsteller hatte die Jakic-Twins (25) verbal attackiert und ihnen identisches Verhalten in der Show vorgeworfen. Darüber hatten sich seine Mitstreiter brüskiert und warfen ihn raus. "Jan tritt auf Menschen ein, die schon emotional am Boden liegen. Und das, mein lieber Jan, ist leider, muss ich so sagen, unterste Schublade", stellte Ronald Schill (63) klar.

Eine weitere Kandidatin wurde von den drei Neuankömmlingen Larissa Neumann, Paco Herb und Martin Wernicke rausgewählt und versetzte den "Kampf der Realitystars"-Cast in eine Schockstarre. Sissi Hofbauer (26) musste ihre Koffer packen. Bei Elena Miras (30) flossen deshalb viele Tränen – die Blondine war ihre Bezugsperson in der Sala gewesen. "Es tut sehr weh", gestand Sissi nach ihrem Exit.



"Kampf der Realitystars", ab dem 13. April 2022, immer mittwochs um 20:15 Uhr bei RTLZWEI und samstags vorab in der Preview auf RTL+

Instagram / leykenda Jan Leyk im April 2022

Instagram / sissimariehofbauer Sissi Hofbauer im April 2022

RTLZWEI Jan Leyk und die Jakic-Twins bei "Kampf der Realitystars" 2022

