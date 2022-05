Die beiden verwirren die komplette Sala! Bei Kampf der Realitystars gab es in der vergangenen Folge Zuwachs: Neben Fürst Heinz von Sayn-Wittgenstein (67) zogen auch die Jakic-Twins (25) in die thailändische Strandhütte. Ilona und Suzana kamen gemeinsam an und brachten die übrigen Kandidaten zum Staunen: Sie sehen nicht nur identisch aus, sondern verhalten sich auch komplett gleich. Die Fans im Netz sind ebenfalls komplett überfordert!

Als die Folge im TV lief, äußerten sich viele Zuschauer auf Twitter über die Synchronität der Twins. "Die Zwillinge sind so was von zum Gruseln!", wetterte unter anderem ein Fan. Denn neben ihrem Look achten Ilona und Suzana auch darauf, dass sie exakt das Gleiche essen – und wiegen dafür alles penibel ab. Als sie selbst ihr Brot teilten, rastete ein User aus: "Die Zwillinge haben doch nicht alle Latten am Zaun. Wieso schneiden sie zwei Toastscheiben durch und wiegen es ab, anstatt einfach jeder eine Scheibe zu essen und durchzuschneiden?"

Dass sie sich so sehr ähneln, haben die Zwillinge jedoch zu ihrer eigenen Marke gemacht. Sie machen alles zusammen und ziehen sich auch stets die exakt gleichen Outfits an. Auf TikTok begeistern sie mit ihren Videos mittlerweile 1,3 Millionen Menschen und auch auf Instagram sind sie als Fitness-Influencerinnen aktiv.

"Kampf der Realitystars", ab dem 13. April 2022, immer mittwochs um 20:15 Uhr bei RTLZWEI und samstags vorab in der Preview auf RTL+.

Die Jakic-Twins, Influencerinnen

Die Jakic-Twins, Webstars

Die Jakic-Twins, Webstars

