Olivia Marei (32) genoss es, dass sie und ihr Mann ein Geheimnis verband. Vor wenigen Wochen meldete sich die GZSZ-Darstellerin mit tollen Neuigkeiten bei ihren Fans: Sie wird zum zweiten Mal Mama! Ihr erstes Kind brachte die Schauspielerin 2017 zur Welt, nur wenige Monate bevor sie Teil des Casts der beliebten Vorabendserie wurde. Die Babykugel des Serienstars ist inzwischen schon ziemlich rund. Im Promiflash-Interview verriet Olivia, warum sie die Schwangerschaft so lange geheim hielt.

"Es gibt Momente, die man im Familienkreis erst mal wertschätzt und sich daran gewöhnt. Und schwanger sein ist so was. Das ist so ein prägender Moment", erklärte die 32-Jährige Promiflash auf der 30 Jahre GZSZ Jubiläumsfeier. Besonders schön war es für die werdende Mama, dass in der ersten Woche nur sie und ihr Mann von der Schwangerschaft wussten. "Das war wie so ein Geheimnis, das uns verbindet", erzählte Olivia. Relativ schnell habe sie dann aber die Produktion eingeweiht, damit die Geschichten rund um ihre Rolle Toni angepasst werden können.

Dazu, ihre Baby-News publik zu machen, entschied sich die Seriendarstellerin, aufgrund einer Fan-Nachricht. "Da hat mir jemand geschrieben ‘Ich hab dich vor Kurzem gesehen und ich hab mich gefragt, willst du eigentlich noch ein Kind?’. Und ich dachte mir, der oder die hat auf jeden Fall den Babybauch schon erkannt und jetzt kann ich es nicht mehr geheim halten", verriet die Schauspielerin lachend.

Instagram / oliviamarei Olivia Marei und ihr Sohn im Mai 2022

Frederic Kern / Future Image Olivia Marei bei der Jubiläumsfeier zu 30 Jahre GZSZ

Instagram / oliviamarei Olivia Marei, April 2022

