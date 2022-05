Katharina Wagener (27) erleidet einen Rückschlag! Die Reality-TV-Beauty offenbarte in der damaligen Are You The One?-Staffel, dass sie an einer Essstörung leidet. Nach der Geburt ihres Sohnes im vergangenen August rutschte dieses Thema wieder in den Vordergrund. Grund: Sie und ihr Freund Kevin Yanik hatten aufgrund ihrer Magersucht eine Beziehungspause. Jetzt scheint die Krankheit bei Kathi erneut stärker ausgebrochen zu sein!

In ihrer Instagram-Story offenbarte die Influencerin nun: "Ganz plötzlich habe ich relativ viel abgenommen. Obwohl ich es nicht wollte, ist es jetzt irgendwie so, dass es wie Futter für meine Essstörung war." Sie mache sich zunehmend Gedanken über ihr Essverhalten, weshalb ihre Beziehung auch wieder darunter zu leiden scheint. "Auch mit Kevin ist es schwierig, beziehungsweise für ihn ist es schwierig, weil er merkt, dass ich mich verändere", gestand sie ihren Fans.

Dennoch sei Kathi an dem Punkt, an dem sie merkt, dass sie dringend therapeutische Hilfe braucht. Wegen der langen Wartezeiten sei die Mutter sogar bereit, mit ihrem Sohn in stationäre Behandlung zu gehen. "Ich würde mir halt einfach nur wünschen, dass ich vielleicht irgendwann einfach all diese falschen Gedanken aus meinem Kopf löschen kann", gab sie verzweifelt zu. Um anderen Betroffenen Mut zu machen, fügte Kathi ihrer Story noch ein Bild hinzu, auf dem sie betont, dass derartige Rückschläge normal sind.

Instagram / kathiwagener "Are You The One?"-Bekanntheit Kathi Wagener mit ihrem Sohn

Instagram / kevinyanik Katharina Wagener und Kevin Yanik

Instagram / kathi.wgnr Kathi Wagener, "Are You The One?"-Kandidatin

