Kevin Yanik liegt etwas auf dem Herzen. Der Are You The One?-Star ist vor Kurzem mit seiner Freundin Katharina Wagener (26) stolzer Vater geworden – doch aktuell macht das Paar eine Krise durch und nimmt etwas Abstand voneinander. Dafür erntete Kevin nun harte Kritik, was er nicht auf sich sitzen lassen konnte: Er bezieht nun Stellung und nennt Kathis Essstörung als einen Grund für die Trennung!

"Ich konnte jetzt nicht mehr damit umgehen und tatenlos zusehen", gibt der TV-Star in einem ehrlichen Statement auf seinem Instagram-Account zu. Gemeint ist die Krankheit von Kathi: "Diese Essstörung wirkt sich in vielen alltäglichen Dingen aus. [...] Der ganze Tag ist von dieser Krankheit besessen." Offenbar leidet auch er darunter und zog eine räumliche Trennung erst einmal vor. "Gerade jetzt mit unserem Baby und in der Stillzeit erwarte ich Vernunft von ihr!", wirft er der Mutter seines Kindes vor.

Kevin sagte in seinem Statement auch, dass er so gut es ging versucht habe, Kathi zu helfen und zu unterstützen. "Ich wollte ihr immer beiseitestehen, doch sie fühlte sich oft von mir angegriffen und nahm meine Hilfe nicht an", gestand er seinen Followern. Für den gemeinsamen Sohn wolle er nichtsdestotrotz da sein.

Instagram / kevinyanik Katharina Wagener und Kevin Yanik

Instagram / kathiwagener Kevin Yanik und Katharina Wagener mit ihrem Baby

Privat Kevin Yanik mit seinem Hund

