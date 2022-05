Tori Roloff schwärmt von ihrem Mann in den höchsten Tönen. Anfang Mai sind die "Little People, Big World"-Darstellerin und ihr Partner Zach (32) erneut Eltern geworden. Nach der Geburt von Sohnemann Jackson und Töchterchen Lilah Ray (2) duften sie sich dieses Mal wieder über einen Jungen freuen: Der kleine Josiah Luke hat das Licht der Welt erblickt. Dass sie ihre Beziehung mit einem dritten Kind gekrönt haben, ist für Tori offenbar pures Glück: Sie machte Zach nun eine rührende Liebeserklärung.

Anlässlich Zachs 32. Geburtstags teilte Tori auf Instagram ein Foto, auf dem zu sehen ist, wie ihr Liebster mit allen drei Kindern am Tisch sitzt und in die Kamera lächelt. In einem weiteren Post schrieb sie: "Alles Gute zum Geburtstag. Du bist meine Lieblingsperson auf dem Planeten. Ich liebe dich so sehr, Zachary, und ich liebe, dass ich das Leben mit dir verbringen kann." Sie hoffe, dass ihr Mann sich an seinem Ehrentag geliebt fühle. "Danke, dass du der beste Ehemann, Vater und Freund bist", fasste die dreifache Mutter zusammen.

Ein gemeinsames Foto der nun fünfköpfigen Familie gibt es bis dato noch nicht. Am Muttertag hatte Tori aber bereits eine Aufnahme von sich und den drei Kindern veröffentlicht. In der Bildunterschrift bedankte sie sie sich bei ihnen: "Danke, dass ihr mich zu einer Mama gemacht habt."

Anzeige

Instagram / toriroloff Zach Roloff mit seinen Kindern Josiah, Jackson und Lilah im Mai 2022

Anzeige

Instagram / zroloff07 Zach Roloff, TV-Star

Anzeige

Instagram / toriroloff Tori Roloff mit ihren Kindern im Mai 2022

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de