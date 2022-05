Marc Terenzi (43) und Jenny Elvers (50) haben sich im Januar bei den Dreharbeiten der neuen Unterhaltungsshow Club der guten Laune kennengelernt. Im März machten die einstige Big Brother-Gewinnerin und der Sänger ihre Liebe schließlich mit einem Liebes-Interview offiziell. Nach nur vier gemeinsamen Monaten sollen sich die beiden einem Insider nach momentan in einer ersten Krise befinden. Doch ist an den Gerüchen etwa doch nichts dran? Im Netz gratulierte Marc seiner Jenny nun öffentlich zu ihrem Geburtstag.

Via Instagram teilte Marc pünktlich um Mitternacht einen liebevollen Geburtstags-Post für seine Liebste. "An die wundervollste Frau: Alles Gute zum 50. Geburtstag. Du bist einmalig, du bringst mich zum Lachen und das ist alles, was man braucht", schwärmte der ehemalige Stripper in seiner niedlichen Liebeserklärung. Dazu veröffentlichte Marc ein inniges Bild der beiden TV-Bekanntheiten, auf dem die zwei vertraut miteinander lachen.

Ihren runden Geburtstag soll die Schauspielerin angeblich jedoch nicht mit Marc verbringen – immerhin performt der 43-Jährige aktuell mit seiner Band Team 5ünf auf Mallorca. Einem Insider nach soll Jenny sogar ein mögliches Liebes-Aus in Betracht ziehen. "Ihre Liebe funktioniert nicht im Alltag", verriet die Quelle und berichtete weiter, dass die hübsche Blondine momentan darüber nachdenken würde, ob ihre Beziehung in Zukunft eine Chance hat.

Anzeige

Instagram / paul_elvers Marc Terenzi und Jenny Elvers im März 2022

Anzeige

Getty Images Marc Terenzi bei einer Filmpremiere in Hamburg im Jahr 2019

Anzeige

Instagram / jenny_elvers Jenny Elvers im September 2019

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de