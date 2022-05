Wie steht es um die Beziehung von Jenny Elvers (50) und Marc Terenzi (43)? Die Moderatorin und der Sänger kennen sich bereits seit vielen Jahren. So richtig gefunkt hat es zwischen den beiden aber erst während der Dreharbeiten zur neuen Reality-TV-Show Club der guten Laune. Zuletzt hieß es noch, dass die beiden sehr glücklich miteinander seien, doch jetzt bahnt sich angeblich die erste große Krise an. Jenny soll sogar ihren Geburtstag ohne Marc verbringen...

Bild berichtet, dass Jenny und Marc nach nur vier Monaten Beziehung in einer schweren Krise stecken sollen. Am 11. Mai feiert die Schauspielerin in Norddeutschland ihren 50. Geburtstag – mit Freunden und Familie, aber angeblich ohne Marc. Das Team 5ünf-Bandmitglied soll sich aktuell auf Mallorca befinden. Dahin sollte Jenny ihn auch für Dreharbeiten zu einer gemeinsamen Doku-Serie begleiten, doch daraus sei nichts geworden.

Wie ein Insider erzählt, sei sogar von einem möglichen Liebes-Aus die Rede! "Ihre Liebe funktioniert nicht im Alltag. Jenny und Marc sehen sich ein paar Tage nicht", meinte die Quelle. Jenny brauche jetzt Zeit, um sich darüber klar zu werden, ob ihre Beziehung noch eine Chance habe oder nicht, heißt es weiter.

Anzeige

Club der guten Laune, Sat 1 Marc Terenzi und Jenny Elvers bei "Club der guten Laune"

Anzeige

Getty Images Jenny Elvers, Schauspielerin

Anzeige

Instagram / paul_elvers Marc Terenzi und Jenny Elvers im März 2022

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de