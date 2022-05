Cruz Beckham (17) möchte endlich auf eigenen Beinen stehen! Bereits mit elf Jahren eiferte er seiner Mama Victoria Beckham (48) musikalisch nach, die selbst in den 90er-Jahren mit der Band Spice Girls bekannt wurde. 2016 veröffentlichte Cruz seine erste Single "If Everyday Was Christmas". Jetzt will er offenbar erneut versuchen, im Musikgeschäft Fuß zu fassen. Dafür wolle Cruz angeblich sogar seine Familie in England verlassen!

Ein Insider berichtete dem Magazin Heat, dass der Beckham-Sprössling bereits einen Vertrag bei dem Musiklabel Tap Music unterzeichnet habe und dafür wohl nach Los Angeles ziehen möchte. Grund dafür sollen auch seine Brüder Brooklyn (23) und Romeo (19) sein. Denn beide Brüder sollen nie die Karriere erreicht haben, die sie anstrebten. "Er will nicht so enden wie sie", meinte die Quelle. Der 19-Jährige möchte außerdem nicht die Beckham-Eigenmarke nutzen, sondern unabhängig davon Fuß im Musikbusiness fassen, ergänzte der Insider.

Seine Mama Victoria stehe dem Plan angeblich skeptisch gegenüber: Obwohl sie ihn für seinen Ehrgeiz bewundere, habe die Designerin anscheinend Angst, dass ihr jüngster Sohn ein gewisses Bad Boy Image entwickle, erklärte der Insider. Das wiederum liege nicht zuletzt an Cruz' Dating-Historie und an dem Fotoshooting des i-D Magazins, für das Cruz mit gerade einmal 16 Jahren in Unterwäsche posierte.

Instagram / victoriabeckham Romeo, Victoria, Harper Seven, Cruz und David Beckham 2020

Instagram / cruzbeckham Cruz Beckham spielt Gitarre

Instagram / cruzbeckham Cruz Beckham im Tonstudio, 2021

