Cruz Beckham (17) turtelt wieder! 18 Monate lang ging der Sohn von David (46) und Victoria Beckham (48) mit seiner Freundin Bliss Chapman durchs Leben. Im März kamen jedoch Trennungsgerüchte auf: Ein Insider plauderte aus, dass die beiden von nun an getrennte Wege gehen. Offiziell bestätigt wurde das zwar nicht, doch diese neuen Fotos sprechen wohl Bände: Cruz wurde nun kuschelnd mit einer Blondine gesichtet!

Auf den Bildern ist der 17-Jährige in einem Pub in London zu sehen. Dabei war Cruz aber nicht allein. Der angehende Sänger war in Gesellschaft einer jungen Dame und genoss diese sichtlich. Liebevoll schmiegte sich der Promispross an die unbekannte Blonde. Zeitweise nahm sie sogar auf seinem Schoß Platz und machte einen auffallend vertrauten Eindruck mit dem Briten.

Cruz ist eben erst aus Florida nach England zurückgekehrt. Dort hatte er mit seinem älteren Bruder Brooklyn (23) dessen pompöse Hochzeit mit Nicola Peltz (27) zelebriert. Von den Feierlichkeiten teilte Papa David ein gemeinsames Foto mit seinen männlichen Sprösslingen. "Meine wunderschönen Jungs und ein stolzer Vater", schwärmte der einstige Profifußballer.

Anzeige

Actionpress / Backgrid Cruz Beckham und Bliss Chapman beim Reading Festival, August 2021

Anzeige

MEGA Cruz Beckham im April 2022

Anzeige

Instagram / victoriabeckham David Beckham mit seinen Söhnen Cruz, Brooklyn und Romeo

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de