Laura Maria Rypa (26) hat eine positive Sichtweise. Die Influencerin trennte sich 2020 von ihrem damaligen Partner Pietro Lombardi (29). Doch auch nach dem offiziellen Liebes-Aus mit dem Sänger heizten die beiden die Gerüchteküche ordentlich an und wurden zeitweise wieder zusammen gesehen. Offenbar wurde daraus bislang nicht mehr – doch die Fans interessiert Lauras Liebesleben weiterhin brennend: Würde sie sich überhaupt noch einmal auf einen Ex-Freund einlassen?

Die Follower fragten die 26-Jährige in einer Instagram-Fragerunde, was sie von Liebes-Comebacks hält. "Ich finde, es ist überhaupt kein No-Go!", antwortete Laura Maria daraufhin. Außerdem riet sie ihren Fans, dabei einfach immer auf ihr Herz zu hören: "Wenn man sich liebt, wieso dann nicht an der Liebe festhalten?"

Offenbar bedeutet eine Trennung für Laura Maria nicht zwangsläufig den radikalen Kontaktabbruch. Sie gab sogar zu, sich ab und zu noch bei ihren Ex-Freunden zu melden! "Hin und wieder mal, um zu wissen, wie es dem anderen geht, aber auf rein freundschaftlicher Basis", erzählte die ausgebildete Rechtsanwaltsfachangestellte. Vor allem, wenn man im Guten auseinandergegangen ist, pflegt sie noch gerne den Kontakt.

Instagram / pietrolombardi Laura Maria und Pietro Lombardi im September 2020

Instagram / lauramaria.rpa Laura Maria im Oktober 2020

Instagram / lauramaria.rpa Laura Maria Rypa, Influencerin

