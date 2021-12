Sind sie etwa wieder zusammen? Nach der Trennung von Sarah Engels (29) war Pietro Lombardi (29) lange Single. Doch im September 2020 dann die Hammer-Nachricht: Der einstige DSDS-Sieger war wieder vergeben – und zwar an Influencerin Laura Maria Rypa (25)! Statt einer romantischen Liebesgeschichte folgte jedoch ein öffentliches Hin und Her. Trotz offizieller Trennung wurden Laura und Pie immer wieder zusammen gesehen und heizten die Gerüchteküche rund um ein Comeback an – so auch jetzt!

In ihrer Instagram-Story gab Laura am Montagmittag Einblicke in ihr hartes Work-out. Dabei ist das Gym, in welchem sie trainiert, ziemlich gut zu erkennen – außerdem verlinkte sie auch ihren Trainer. Das Pikante: Auch Pietro macht wieder regelmäßig Sport – und das mit dem gleichen Trainer und in dem gleichen Fitnessstudio! Zudem posteten beide fast zeitgleich ihre Sport-Storys. Kommen der Sänger und seine Ex sich etwa wieder näher?

Der Beziehungsstatus der Netz-Bekanntheiten interessiert deren Follower brennend. Immer wieder fragen die Fans danach – Laura äußerte sich nun etwas schwammig dazu: "Aktuell möchte ich dieses Thema noch privat halten. Ich habe aus der Vergangenheit gelernt und dort draußen gibt es viele böse Menschen, die einem nichts Gutes wünschen", schrieb die Beauty.

Instagram / lauramaria.rpa Pietro Lombardi mit seiner Freundin Laura Maria

ActionPress Pietro Lombardi, Sänger

Instagram / pietrolombardi Pietro Lombardi mit seiner Ex-Freundin Laura, Oktober 2020

