Die 17. Staffel von Germany's next Topmodel geht mit großen Schritten auf das Ende zu! Schon in rund zwei Wochen wird Heidi Klum (48) im Rahmen des großen Live-Finales in Köln die diesjährige Siegerin küren: Bis jetzt kann die Chefjurorin noch aus sieben talentierten Teilnehmerinnen auswählen – doch das wird sich schon heute Abend ändern: Für welche GNTM-Kandidatin hat Heidi heute wohl kein Foto mehr übrig?

In der 15. Folge der Castingshow geben die besten sieben Nachwuchsmodels noch einmal alles, um ihren großen Traum vom Titel wahr werden zu lassen: Unter anderem möchte die Berlinerin Noëlla Mbomba unbedingt der nächste große Stern am Model-Himmel werden. Aber auch Martina Gleissenebner-Teskey (50) und ihre Tochter Lou-Anne Gleissenebner-Teskey (18) sind scharf auf den ersten Platz. Dabei bekommen sie allerdings Konkurrenz von der schönen Azubine Vivien Sterk (22).

Und auch Lieselotte Reznicek gibt ihren Platz in Heidis Show nicht kampflos auf – die 66-Jährige möchte die bis dato älteste GNTM-Siegerin werden. Anita Schwarz (21) und Luca Lorenz (20) tun aber ebenfalls alles, um bis zum Schluss an Heidis Seite zu stehen. Jetzt seid ihr gefragt: Für welche Kandidatin wird es kurz vor dem Halbfinale knapp? Stimmt ab!

Anzeige

Instagram / noella.gntm22.official Noëlla Mbomba im Mai 2022 in Berlin

Anzeige

Instagram / martina.gntm22.official Martina, bekannt aus "Germany's next Topmodel"

Anzeige

Instagram / lou.gntm22.official Lou-Anne, "Germany's next Topmodel"-Kandidatin 2022

Instagram / vivien.gntm22.official Vivien Sterk im Mai 2022

Getty Images Lieselotte Reznicek auf der Fashionshow von Marcel Ostertag, März 2022

Instagram / anita.gntm22.official Anita Schwarz im Mai 2022

Instagram / luca.gntm22.official Luca Lorenz, GNTM-Kandidatin 2022

Anzeige

Was glaubt ihr: Welche GNTM-Kandidatin muss heute Abend ihre Koffer packen? Noëlla Martina Lou-Anne Vivien Lieselotte Anita Luca Abstimmen Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de