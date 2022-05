Oh, là, là: Alex Rodriguez (46) datet offenbar eine neue Lady! Der Ex von Jennifer Lopez (52) sorgt seit der Trennung im April 2021 immer wieder für neue Schlagzeilen rund um sein Liebesleben. Die Beziehung mit J.Lo hielt vier Jahre – seitdem sieht man den MLB-Star mit verschiedenen Frauen. Erst kürzlich wurde ihm eine Beziehung mit dem Model Kathryne Padgett nachgesagt. Doch jetzt sind diese Fotos aufgetaucht: Alex turtelt mit einer unbekannten Frau auf einer Jacht!

Auf aktuellen Bildern, die Daily Mail vorliegen, ist Alex Rodriguez mit einer neuen Frau auf einer Jacht zu sehen. Der ehemalige Baseballspieler war am Wochenende in Miami beim Formel-1-Grand-Prix. Er scheint sich aber weniger für das Rennen, aber dafür umso mehr für seine Begleitung interessiert zu haben. Auf der Jacht blieb der MLB-Star in seinem schwarzen Shirt, wohingegen sich seine Begleitung in einem winzigen String-Bikini präsentierte.

Auf den Fotos sieht man A-Rod und die braunhaarige Unbekannte Champagner trinken und das schöne Wetter genießen, außerdem schienen sie intensive Gespräche geführt zu haben. Die beiden blieben die ganze Zeit nah beieinander und strahlten während des Bootsausflugs.

Anzeige

Instagram / katpadgett Kathryne Padgett, Fitness-Model

Anzeige

Instagram / arod Alex Rodriguez im Juli 2021

Anzeige

Getty Images Alex Rodriguez, Ex-Baseballspieler

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de