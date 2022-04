Hat Alex Rodriguez (46) in ihr sein neues Glück gefunden? Vor einem Jahr ging seine Beziehung mit Jennifer Lopez (52) in die Brüche und die Verlobung der beiden wurde gelöst. Die Musikerin kehrte stattdessen zurück in die Arme ihres Verflossenen Ben Affleck (49). Inzwischen schmiedet die Sängerin mit dem Schauspieler Heiratspläne. A-Rod hingegen wurde seither mit verschiedenen Damen an seiner Seite gesichtet. Nun scheint der einstige Baseballprofi mit dem Model Kathryne Padgett anzubandeln!

Auf neuen Bildern, die New York Post vorliegen, ist der 46-Jährige zusammen mit seiner angeblich neuen Flamme in Miami zu sehen. Gemeinsam mit der Fitness-Influencerin trieb A-Rod unter anderem Sport. Zuvor hatte er die 25-Jährige auch schon mit seinem roten Porsche durch die Gegend kutschiert. Ob zwischen den beiden tatsächlich etwas läuft, haben sie bisher allerdings noch nicht verraten.

Offen für Neues scheint A-Rod auf jeden Fall zu sein. Auf seine einstige Beziehung mit J.Lo blickt er ohne Groll zurück. "Ich hatte fünf Jahre lang ein tolles Leben und eine tolle Beziehung, auch mit meinen Töchtern. Wir haben so viel gelernt", hatte er im vergangenen Jahr bei "Entertainment Tonight" von der Zeit mit seiner Ex geschwärmt.

Getty Images Ben Affleck und Jennifer Lopez im Dezember 2021 in Hollywood

Instagram / katpadgett Kathryne Padgett, Fitness-Influencerin

Getty Images Jennifer Lopez und Alex Rodriguez im Juni 2019 in New York

