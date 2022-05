Till Adam (33) hat keine großen Erwartungen an die neue Staffel von Ex on the Beach! Der frühere Temptation Island-Teilnehmer ist mit Datingshows durch – immerhin hat er in seiner Freundin Johanna Kaiser endlich die große Liebe gefunden. Trotzdem schaut sich der Bademeister gerne an, was seine Kollegen im TV so treiben. Auch auf die neue Season von "Ex on the Beach", in der er vergangenes Jahr auf seine Verflossene Hanna Annika (24) traf, verfolgt er. Dass Luigi Birofio zum zweiten Mal an dem Format teilnimmt, findet Till allerdings ziemlich öde.

Am Rande von Eric Sindermanns (33) Release-Party zum Song "Wollte immer Promi sein" gab der Kieler im Promiflash-Interview seine Meinung zu Wiederholungstäter Gigi preis. "Total langweilig. Für mich ist er fehl am Platz. Da hätte ich mir doch jemand anderen gewünscht", urteilte Till. Auch vom übrigen Cast ist der Love Island-Star nicht wirklich begeistert. "Da sind jetzt nicht so viele Kandidaten dabei, wo ich sagen müsste, da muss ich unbedingt einschalten. Sehr viele Menschen, bei denen ich sagen muss: Oha, das muss ich mir jetzt geben?", zeigte er sich skeptisch.

Die Fans zeigten sich zuletzt hingegen recht erfreut darüber, dass Gigi wieder zum Cast hinzustößt. "Der einzige Grund, warum ich es mir angucken werde", schrieb ein Zuschauer sogar auf Instagram. Auch Danilo Sellaro und Sandra Sicora (29), die ebenfalls aus "Ex on the Beach" bekannt sind, freuten sich über das Comeback.

TVNow Till Adam und Hanna Annika bei "Ex on the Beach"

ActionPress/ Bieber, Tamara "Ex on the Beach"-Star Till Adam bei Dr.Sindsens Release-Party in Berlin

RTLZWEI Luigi 'Gigi' Birofio bei "Kampf der Realitystars"

