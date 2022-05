Jetzt bezieht Elena Miras (30) Stellung! In der fünften Folge von Kampf der Realitystars musste Jan Leyk (37) die Sala verlassen. Kurz vor Ausstrahlung der Episode erhob der ehemalige Berlin - Tag & Nacht-Darsteller heftige Vorwürfe gegen die Produktion: Laut ihm sollen beispielsweise die Kandidaten vor der jeweiligen Nominierung manipuliert worden sein. Jetzt meldet sich Elena zu Wort, die ebenfalls an dem Format teilnimmt und sich mit Jan während der Dreharbeiten eigentlich gut verstanden hatte. Was sagt sie zu den Anschuldigungen?

In ihrer Instagram-Story stellte die Schweizerin im Rahmen einer Fragerunde klar, dass sie von den Vorwürfen überhaupt nichts hält. "Das ist absoluter Schwachsinn", meinte sie und fügte hinzu: "Die Produktion hatte keinen Einfluss auf unsere Entscheidungen." Ganz im Gegenteil: Man habe sich gegenüber den Kandidaten immer respektlos verhalten – und es sei immer jemand da gewesen, wenn man über etwas sprechen wollte: "Ansonsten hat man die Produktion nicht wahrgenommen."

Der Sender hatte sich ebenfalls bereits zu den Anschuldigunggen des 37-Jährigen geäußert. Auf Twitter wurde ein kurzes Statement veröffentlicht, in dem RTL2 gekonnt ironisch auf die Vorwürfe reagierte: "Das wahre Opfer ist hier natürlich Jan. Das bestätigen zahlreiche Experten, wie zum Beispiel Jan, aber auch Jan, und natürlich Jan, sowie Jan."

RTLZWEI Die Kandidaten von "Kampf der Realitystars" 2022

RTLZWEI Sissi Hofbauer und Jan Leyk bei "Kampf der Realitystars" 2022

Instagram / elena_miras Elena Miras, TV-Sternchen

