Ist bei ihnen etwa alles wieder in Ordnung? Im Liebesleben von Mats (33) und Cathy Hummels (34) geht es seit einiger Zeit sehr turbulent zu: Erst machten Trennungsgerüchte die Runde, dann wurden auch noch vermeintlich neue Liebschaften des Fußballers mit Lisa Marie Straube und Céline Bethmann (23) heiß diskutiert. So richtig durchzublicken scheint in ihrer Beziehung niemand mehr, denn inmitten des Zoffs teilen sie auch glückliche Familienfotos mit Söhnchen Ludwig (4). Jetzt verbringt Cathy mit Mats Urlaub in den USA.

Die Influencerin flog gestern zusammen mit Ludwig und zwei Freundinnen für zehn Tage ins sonnige Miami. Doch die Urlaubsgruppe dort wird sich noch vergrößern: "Mats kommt auch noch ein paar Tage dazu", betonte sie gegenüber Bild. Auf die Ankunft ihres Ehemanns freut sich Cathy trotz des vergangenen Dramas offenbar sehr: In ihrer Instagram-Story zeigte sie ihrer Community den Ausblick aus ihrem Hotelzimmer – und schien dort nicht alleine bleiben zu wollen. "Du wirst vermisst!", schrieb sie zu dem Clip und markierte den Sportler.

In Miami will sich die Moderatorin mit ihrem Ehemann und ihren Freunden also eine tolle Zeit machen – aber auch für Programm für ihren Sohn ist ausgiebig gesorgt. "Der Ludwig macht einen Schwimmkurs in Miami. Und für Karate-Unterricht habe ich ihn auch schon angemeldet", berichtete sie stolz. Cathy selbst will ebenfalls nicht nur auf der faulen Haut liegen: "Arbeiten werde ich von dort aus aber auch. Der Laptop ist dabei."

Getty Images Cathy Hummels im März 2022 in Düsseldorf

Gulotta,Francesco / ActionPress Cathy und Mats Hummels auf dem Oktoberfest 2019

Instagram / aussenrist15 Mats Hummels im März 2022

