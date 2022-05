War ihr enges Outfit schuld an Bella Hadids (25) Bewusstlosigkeit? Bei der diesjährigen Met Gala, die Anfang des Monats im Metropolitan Museum of Art in New York City stattfand, bezauberte das Model alle Anwesenden mit ihrem Look. In einem schwarzen Korsett posierte sie damals für die Fotografen. Im Anschluss erzählte die Beauty dann, dass sie auf dem roten Teppich ein Blackout hatte. Jetzt verriet Bella auch den Grund für ihre mentale Abwesenheit bei der Met Gala.

Infolge der Aussage des ehemaligen Victoria's Secret-Engels, dass ihm auf dem roten Teppich ein Blackout widerfahren sei, hatten sich viele Fans um seine Gesundheit gesorgt. Nun gab Bella jedoch Entwarnung und versicherte, dass sie nicht wirklich in Ohnmacht gefallen sei. "Ich möchte etwas klarstellen.... [...] Ich habe nicht gesagt, dass ich wegen meines Korsetts ein Blackout hatte", erklärte die 25-Jährige.

"Ich meinte eher, dass es wie im Flug verging. So schnell, dass man sich kaum daran erinnert! Das hätte ich sagen sollen", verdeutliche Bella erneut. Grund hierfür sei nicht etwa ihr Korsett gewesen, sondern die generelle Angst und Aufregung vor solchen Veranstaltungen. "Korsetts sind im Allgemeinen ziemlich unbequem und belastend für die Lunge, aber mein Korsett passte perfekt und bot genug Platz, um noch zu essen und zu trinken!", fügte sie abschließend hinzu.

Getty Images Bella Hadid auf der Met Gala 2022

MEGA Bella Hadid, Model

Getty Images Bella Hadid, Model

