Fiona Erdmann (33) hat gestern eine wunderbare Neuigkeit aus ihrem Privatleben mit ihren Fans geteilt! Die einstige Germany's next Topmodel-Kandidatin und ihr Partner Moe durften nach Sohnemann Leo endlich ihr zweites Kind auf der Welt begrüßen: Ihre Tochter kam im Krankenhaus in Dubai per Notkaiserschnitt zur Welt. Jetzt durfte die stolze Mama mit ihrer Kleinen nach Hause: Fiona verbrachte die erste Nacht mit ihrem Baby in den eigenen vier Wänden!

In ihrer Instagram-Story meldete sich Fiona schon mitten in der Nacht zu Wort – und dabei berichtete sie ihrer Community von diesem besonderen Moment: Sie teilte einen kurzen Clip, in dem sie zufrieden lächelnd im Bett liegt. "Erste Nacht zu Hause", betonte die frischgebackene Zweifach-Mama und brachte ihre Gefühle zum Ausdruck: "Bin gerade so glücklich, in unserem neuen Zuhause zu sein und mit meiner kleinen Maus hier in unserem Bett zu schlafen."

Auch am nächsten Morgen gab Fiona ihren Fans direkt ein Update. "Die Nacht war, glaube ich, die bisher schlechteste Nacht, die ich mit der kleinen Maus hatte. Im Krankenhaus war es tatsächlich irgendwie ein bisschen angenehmer mit ihr", berichtete die 33-Jährige. Die Influencerin sei sich sicher, dass ihre Kleine die Veränderung bemerkt habe und einfach etwas mehr Aufmerksamkeit gebraucht habe.

Fiona Erdmann mit ihrer Familie im Mai 2022

Fiona Erdmann und ihr Partner Moe

Fiona Erdmann, Model

