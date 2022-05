Amber Heard (36) macht ein neues Geständnis über ihre Beziehung zu Johnny Depp (58). Seit Mitte April begegnen sich die einstigen Eheleute nun schon im Verleumdungsprozess vor Gericht. Nach einer Woche Pause ging der Prozess heute in die nächste Runde. Nachdem der Fluch der Karibik-Star in den vergangenen Wochen seine Aussagen getätigt hatte, wurde nun die Texanerin in den Zeugenstand gerufen. Jetzt erzählte Amber vor Gericht, dass sie lange Zeit nicht gewollt habe, dass Johnny in Schwierigkeiten gerät.

Im heutigen Prozesstag berichtete die Aquaman-Darstellerin von einem Vorfall, bei dem ihr Ex-Mann ihr angeblich ein Telefon ins Gesicht warf. Laut der "Zombieland"-Darstellerin gebe es sogar Beweisfotos. Ihre beste Freundin Raquel und sie hätten damals nämlich den Missbrauch dokumentieren wollen. Dennoch zeigt das Model den Schauspieler seinerzeit nicht bei der Polizei an. "Ich wollte Johnny schützen, ich wollte nicht, dass er in Schwierigkeiten gerät. Ich wollte nicht, dass es herauskommt. Ich wollte Johnny schützen", erklärte die 36-Jährige ihre Hintergründe.

Amber fuhr fort, dass einer der Polizisten ihr dennoch seine Karte daließ. Er habe ihr seinerzeit versichert, dass sie ihn anrufen könne, sollte sie ihre Meinung doch noch einmal ändern und Johnny anzeigen wollen. Augenscheinlich ist der 58-Jährigen von den Schilderungen der Blondine allerdings nicht sonderlich beeindruckt. Während die Schauspielerin sich an diesen Zwischenfall zurückerinnert, trinkt er nämlich ganz genüsslich einen Kaffee.

Getty Images Johnny Depp, Schauspieler

Getty Images Amber Heard im Zeugenstand

Getty Images Johnny Depp im Gerichtssaal

