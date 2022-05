Maxwell (48) sorgte für einen ganz besonderen Moment des Abends. Am Sonntag wurden in Las Vegas die Billboard Music Awards verliehen. Unter anderem räumten Drake (35), Kanye West (44) und auch Olivia Rodrigo (19) ab. Zwischendurch gab es aber auch etwas zu hören: Neben Musikern wie Ed Sheeran (31) stand auch Maxwell auf der Bühne – und hatte ein besonderes Anliegen: Mit seiner Performance zollte er Michael Jackson (✝50) Tribut!

Im November ist es 40 Jahre her, dass der King of Pop sein legendäres Album "Thriller" veröffentlicht hat. Aus diesem Grund gab Maxwell bei der Verleihung den Schlusstrack "The Lady in My Life" zum Besten. In einem auffälligen, glitzernden Jackett und passenden Handschuhen performte der 48-Jährige und beendete seine Hommage mit den Worten: "Wir lieben dich, Michael Jackson."

Vor diesem Auftritt hatte Maxwell enorm Respekt. Schon vor der Show auf dem roten Teppich betonte er gegenüber E! News: "Ich will einfach alles richtig machen – es ist Michael Jackson. Es gibt niemanden, der besser ist, niemanden, der größer ist, also will ich es einfach gut machen." Es sei ihm eine Ehre, dass er diesen Teil des Abends übernehmen durfte.

