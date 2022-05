War diese Kleiderwahl ein Griff ins Klo? Am Montagmorgen wurde bekannt, dass Kourtney Kardashian (43) und Travis Barker (46) geheiratet haben sollen. Fotos beweisen: Die Schwester von Kim Kardashian (41) und ihr Partner stehen in Hochzeitsgarderobe vor einem Auto, auf dem "just married", zu Deutsch: "frisch verheiratet", steht. Doch am meisten Aufmerksamkeit erregte Kourtneys Kleid. Promiflash wollte von euch wissen: Wie findet ihr es? Eure Antwort fällt mehr als eindeutig aus!

Promiflash fragte euch, wie Kourtneys Hochzeitslook bei euch ankommt. 2.336 Leser gaben ihre Stimme ab – bei 1.707 und damit 73,1 Prozent (Stand: 16. Mai, 15 Uhr) fiel das Outfit komplett durch. Nur 20 Leser konnte das Kleid der 43-Jährigen überzeugen. Immerhin hatten 609 und damit 26,1 Prozent der Leser eine neutrale Meinung. Für sie solle Kourtney bei ihrer Hochzeit einfach das tragen, was ihr gefällt.

Doch eines steht schon mal fest: Besonders tief in die Tasche musste Kourtney für das Hochzeitskleid – zumindest für ihre Verhältnisse – nicht greifen. In Webshops ist das Dolce & Gabbana-Stück für umgerechnet rund 1.400 Euro zu haben.

Backgrid / Actionpress Kourtney Kardashian und Travis Barker bei ihrer Hochzeit, Mai 2022

Getty Images Kourtney Kardashian und Travis Barker im April 2022 in Las Vegas

Getty Images Reality-TV-Bekanntheit Kourtney Kardashian

