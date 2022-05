Sie will die Erde von oben sehen. Cora Schumacher (45) hat bereits so einige Karriererichtungen eingeschlagen. So bestritt sie unter anderem einige Rennen im Motorsport. Außerdem posierte sie 2015 für den Playboy. Hinzu kommen Auftritte in zahlreichen Reality-TV-Formaten wie Promi Big Brother oder Coras House of Love. Doch das scheint dem Model noch nicht zu reichen, denn jetzt will Cora auch den Weltraum erobern.

Promiflash verrät Cora, dass sie bereits mit einigen Raumfahrtbehörden in Kontakt sei. "Wir haben auch schon darüber gesprochen, eine Astronauten-Ausbildung zu machen", erzählt die Ex-Partnerin von Ralf Schumacher (46) weiter. Es scheint Coras größter Traum zu sein, einmal ins All zu fliegen. "Ich habe keine Ahnung, was mich antreibt. Vielleicht bin ich einfach nicht von dieser Erde. Es ist eine Liebe zum Universum, das kann ich nicht in Worte fassen", beschreibt sie ihre Gefühle. "Ich habe unseren deutschen Astronauten Matthias Maurer auf der ISS ein ganzes halbes Jahr von der Erde aus angehimmelt – im übertragenen Sinne."

Aber nicht jeder scheint den Plan des Models zu unterstützen. "Man kann sich ja vorstellen, dass das wahrscheinlich polarisiert, dass gerade eine so extrovertierte junge Dame wie ich ins All möchte. Da denkt jeder, die hat einen Knall", erläutert das Model weiter. Bei ihrer Rennfahrkarriere sei es damals genau dasselbe gewesen: "Du bist eine Frau, das geht nicht. Du hast keine Erfahrung, bist Quereinsteiger und und und..." Am selben Wendepunkt sei sie jetzt auch wieder. Doch Cora scheint an ihren Traum zu glauben.

AEDT / ActionPress Cora Schumacher im Mai 2022

Instagram / coraschumacher Cora Schumacher, Fernsehmoderatorin

Instagram / coraschumacher Cora Schumacher im Juni 2021

