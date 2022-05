Welche Rolle hat er gespielt? Das Thronjubiläum von Queen Elizabeth II. (96) stand am Wochenende an. Seit nun 70 Jahren ist die 96-Jährige das Oberhaupt der britischen Monarchie. An der Gala hatten mehr als 1.300 Darsteller, 500 Pferde, Kinderchöre, ein 75-köpfiges Orchester und Stars von Bühne und Leinwand teilgenommen. Zudem beehrte ein weiterer Star die Feier mit seiner Anwesenheit: der US-amerikanische Schauspieler Tom Cruise (59).

Der 59-Jährige hatte an den Feierlichkeiten rund um das Thronjubiläum teilgenommen. Der Hollywood-Star war einer der Moderatoren, die durch die Show führten. "Wir hatten das Glück, dass Tom Cruise zufällig in der Stadt war und er wollte unbedingt mitmachen. Seine Teilnahme verlieh dem Ganzen eine ganz besondere Note", verriet eine Quelle der Daily Mail. Bis kurz vor Beginn war nicht bekannt, welche Aufgabe Tom genau zuteilwerden würde.

Als bekannt wurde, dass der Schauspieler an dem Jubiläum teilnehmen wird, gab es jedoch nicht nur positives Feedback. Manche fürchteten, dass der Hollywood-Star die Königin und die Feiern überschatten könnte. "Doch damit wurde auch der Bekanntheitsgrad der Veranstaltung erhöht", verteidigte Alan Titchmarsh (73) Toms Teilnahme. Er war ebenfalls einer der Moderatoren der Gala.

Getty Images Queen Elizabeth II. bei ihrem 70. Thronjubiläum

Getty Images Tom Cruise beim 70. Thronjubiläum von Queen Elizabeth II.

Getty Images Alan Titchmarsh, TV-Star

