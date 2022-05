Was ist nur bei Bibi (29) und Julian Claßen (29) los? Vor wenigen Wochen verschwanden die YouTube-Stars in der Versenkung und legten unangekündigt eine Netzpause ein. Die Fans waren bereits in Sorge um das Paar. Vor wenigen Tagen meldeten sich die zweifachen Eltern dann allerdings zurück: Während Julian ankündigte, sich weiterhin zurückziehen zu wollen und auf Verständnis hoffte, ging die Influencerin zur Tagesordnung über und zeigte sich sogar beim Shoppen – ohne Ehering. Stecken Julian und Bibi etwa in einer Krise?

