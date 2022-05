Er lockerte den ernsten Prozessalltag wohl etwas auf! Johnny Depp (58) und Amber Heard (36) streiten sich nach wie vor vor Gericht. Der Schauspieler verklagt seine Ex-Frau wegen Verleumdung und fordert eine millionenschwere Schadensersatzzahlung. Immer mehr Zeugen werden vernommen und bringen neue Erkenntnisse zutage. Obwohl mit den schweren Vorwürfen, die sich die streitenden Parteien an den Kopf werfen, nicht zu scherzen ist, hatten einige Fans jetzt mächtig Spaß beim Anschauen des Prozess-Livestreams. Der Grund: Ein Zeuge qualmte genüsslich seine E-Zigarette.

Der einst beste Freund des Fluch der Karibik-Stars – Bruce Witkin – sagte am Donnerstag vor Gericht aus. Der Musiklabel-Besitzer war per Videocall zugeschaltet, um seine Zeugenaussage vor den Geschworenen zu machen. Dabei ließ es sich Bruce jedoch nicht nehmen, sich immer wieder einen Zug aus seinem Vaporizer zu gönnen und den Qualm vor der Kamera auszupusten. Für die Zuschauer im Livestream war das offenbar eine willkommene Abwechslung. Im Netz äußerten einige User belustigte Kommentare in Bezug auf den rauchenden Zeugen.

Aber was hat Bruce überhaupt vor Gericht ausgesagt? Der Musikproduzent betonte erneut, dass Johnny "einen Hang zur Eifersucht" habe. Angeblich war der US-Amerikaner in der Vergangenheit auch schon neidisch auf seinen Schauspielkollegen Nicolas Cage (58). Obwohl sich Bruce und Johnny seit über 40 Jahren kennen und sich jahrelang wie Brüder betrachtet hatten, haben sie sich vor rund vier Jahren böse zerstritten.

Amber Heard und Johnny Depp, 2015 in Los Angeles

Johnny Depp, Mai 2022

Johnny Depp, 19. Mai vor Gericht

