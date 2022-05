Selma Blair (49) arbeitet die dunklen Kapitel ihres Lebens auf! Vor wenigen Tagen veröffentlichte die Schauspielerin ihre Memoiren "Mean Baby". In der Autobiografie ging es vor allem um ihre Erkrankung an Multiple Sklerose, aber auch über ihre Alkoholsucht oder die erlebten sexuellen Übergriffe sprach sie. Nun gab die 49-Jährige ein weiteres trauriges Detail aus ihrem Leben preis: Nach dem Ende einer Romanze wollte Selma sich suizidieren!

Als junge Erwachsene verliebte sich die Schauspielerin in ihren Pferdetrainer Todd. Doch als die Romanze endete, konnte Selma damit nicht umgehen! Nachts wartete die "Hellboy"-Darstellerin, bis ihr Ex-Freund schlief – dann verschanzte sie sich in seinem Kleiderschrank, wo Selma den Entschluss fasste, sich das Leben zu nehmen. "Ich hatte versucht, mich umzubringen – auch wenn es nur für zehn Minuten war.", reflektierte die Autorin. Doch kurz bevor sie aufgrund der eingenommenen Substanzen ohnmächtig wurde, bekam die Amerikanerin Panik und weckte Todd, der das Leben seiner Ex-Freundin rettete.

Einige Jahre später stellte Selma fest, dass vor allem das Verhältnis zu ihrer Mutter unter dem Suizidversuch litt: "Ich weiß, dass ich ihr Vertrauen gebrochen habe. [...] Sie würde nie darüber hinwegkommen, dass einer von uns stirbt, schon gar nicht durch unsere eigene Hand."

Sind Sie selbst depressiv oder haben Sie Suizid-Gedanken? Dann kontaktieren Sie bitte umgehend die Telefonseelsorge (www.telefonseelsorge.de). Unter der kostenlosen Hotline 0800-1110111 oder 0800-1110222 erhalten Sie anonym und rund um die Uhr Hilfe von Beratern, die Auswege aus schwierigen Situationen aufzeigen können.

Getty Images Schauspielerin Selma Blair im September 2021

Instagram / selmablair Schauspielerin Selma Blair

Getty Images Selma Blair bei der Podiumsdiskussion "Time 100 Health Summit", Oktober 2019



