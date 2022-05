Johnny Depp (58) soll sich nicht nur gegenüber Amber Heard (36) aggressiv verhalten haben! Seit ihrer Scheidung im Jahr 2017 führen die beiden einen Prozess vor Gericht. Momentan wird die Verleumdungsklage mit intimen Details und einigen Zeugen ausgeschlachtet. Nun wurde in der Verhandlung eine bereits zuvor aufgenommene Aussage von Johnnys Ex-Affäre Ellen Barkin (68) abgespielt. In dieser berichtete die Schauspielerin, dass ihr Verflossener eine Flasche nach ihr geworfen haben soll. Außerdem stuft Ellen Johnnys Verhalten als sehr eifersüchtig und kontrollierend ein.

In dem YouTube-Livestream von Law & Crime ist die Videoaufzeichnung vom 19. Mai 2019 der 68-Jährigen zu sehen. Der Fluch der Karibik-Darsteller führte in den 1990er-Jahren eine sexuelle Beziehung mit ihr. Doch ihr Verhältnis soll nicht immer rosig gewesen sein, denn Johnny soll sich sehr einnehmend verhalten haben, wie die Schauspielerin erklärte: "Er war ein eifersüchtiger Mann und kontrollierte mich. Er wollte immer wissen, wohin und mit wem ich ausgehe oder was ich letzte Nacht gemacht habe." Als er einmal einen Kratzer auf Ellens Rücken fand, soll Johnny sehr wütend geworden sein. Er habe ihr dann unterstellt, sexuell mit einem anderen Mann aktiv gewesen zu sein.

Solche Eifersuchtsvorfälle habe es öfter gegeben. So stellte man Ellen in ihrem damaligen Verhör die Frage, ob dieses Verhalten des Phantastische Tierwesen-Darstellers üblich war. "Ja, das passierte sehr häufig [..]. Er wurde auch wütend und sehr anspruchsvoll", antwortete die Verflossene.

