Es gibt weitere belastende Zeugenaussagen! In den Verleumdungsprozess des Ex-Ehepaars Amber Heard (36) und Johnny Depp (58) werden immer mehr Personen miteinbezogen. So sagten in dieser Woche auch schon die Schwester sowie eine ehemalige Freundin der Aquaman-Darstellerin aus. In der gestrigen Verhandlung wurde dann eine bereits vorher aufgenommene Aussage der Schauspielerin Ellen Barkin (68) abgespielt. Dabei kam heraus: Johnny Depp warf nach einem Streit eine Weinflasche in Ellens Richtung!

Wie in dem YouTube-Livestream von Law & Crime zu sehen ist, wurde eine Aufnahme von der Ex-Affäre vom 19. Mai 2019 abgespielt. Ellen sagte darin aus, dass sie in den 1990er-Jahren eine sexuelle Beziehung mit dem Fluch der Karibik-Star führte. Während ihrer gemeinsamen Dreharbeiten für den Film "Angst und Schrecken in Las Vegas" wohnte sie einem Streit mit seinen Angestellten bei, durch welchen Johnny richtig wütend wurde. "Er schmiss eine Weinflasche quer durch das Hotelzimmer", schilderte die 68-Jährige. Die Flasche verfehlte sie, jedoch hätte ein Treffer die Schauspielerin stark verletzen können.

Der Grund für den Ausraster weiß Ellen jedoch nicht. Allerdings sprach sie Johnnys Rauschmittelkonsum an: "Er war die meiste Zeit betrunken [...]. Er hat sogar regelmäßig illegale Substanzen genommen", verriet seine Verflossene. So soll der "Jack Sparrow"-Darsteller unter anderem Marihuana, Halluzinogene und Kokain eingenommen haben.

Getty Images Die Schauspieler Amber Heard und Johnny Depp

Getty Images Ellen Barkin, Schauspielerin

Getty Images Johnny Depp im April 2022

