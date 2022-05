Wem drückt Joachim Llambi (57) am meisten die Daumen? Heute Abend ist es endlich so weit: Nach trainingsintensiven 12 Wochen findet am heutigen Freitag das große Let's Dance-Finale statt. Um den Sieg kämpfen Janin Ullmann (40) mit Zsolt Sándor Cseke (34), Mathias Mester (35) mit Renata Lusin (34) und René Casselly (25) mit Kathrin Menzinger (33). Jetzt verriet Llambi, welchem der drei "Let's Dance"-Tanzpaare er die höchsten Gewinnchancen ausrechnet.

Wie Bild berichtet, sieht der ehemalige Profi-Tänzer einen Star ganz besonders weit vorne: Janine ist Llambis Top-Favoritin auf den Titel "Dancing Star 2022". "Sie hat von der ersten Show an abgeliefert, mit viel Gefühl und Herz, mit Leidenschaft und Qualität und ist dabei immer auf dem Boden geblieben", versicherte der 57-Jährige. Der Schauspielerin rechne er deswegen 50 Prozent Siegchance zu. Den Gewinn knapp verfehlen wird laut dem Fernsehmoderator Zirkusartist René. Was der 25-Jährige mit seiner Tanzpartnerin in den vergangenen Wochen auf dem Parkett gezeigt habe, sei etwas ganz Neues gewesen – seine Chancen auf einen Sieg sieht Llambi aber dennoch nur bei 35 Prozent.

Den letzten Platz belegt laut dem Duisburger Mathias. Dass sich der ehemalige Sportler bis ins Finale gekämpft habe, sei laut Llambi keineswegs unverdient. In den schnellen Tänzen sei der 35-Jährige immer sehr gut gewesen, aufgrund seiner Körpergröße hätten ihm die langsamen Tänze aber nicht so gelegen. "Der kleine Weltmeister hat Außenseiter-Chancen von 15 Prozent", teilte er seine Einschätzung.

Getty Images Die "Let's Dance"-Finalisten 2022

Getty Images Janin Ullmann und Zsolt Sándor Cseke bei "Let's Dance"

Getty Images Joachim Llambi im DSDS-Finale 2022

