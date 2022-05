Sie sind nicht nur traurig darüber, sondern vor allem enttäuscht! Nach einigen Krisengerüchten bei dem YouTube-Paar Bibi (29) und Julian Claßen (29) tauchten dann diese Fotos auf: Eine junge Dame, die der Blondine ziemlich ähnlich sieht, turtelt auf den Aufnahmen mit einem Mann, der nicht ihr Ehemann ist. Nur kurz darauf dann die Schocknachricht: Julian bestätigt tatsächlich die Trennung von seiner Jugendliebe und Mutter seiner Kinder. Die Fans sind deshalb am Boden zerstört!

In seinem Trennungsstatement betont der Blondschopf, dass sie das Liebes-Aus initiierte. Unter Bibis letztem Familienbild mit Julian, welches sie noch im März auf Instagram gepostet hatte, machen einige Follower ihrem Ärger bezüglich der Trennung Luft: "Das kann nicht wahr sein", oder: "Jetzt glaube ich an nichts mehr. So viele Jahre, die ihr hattet und alles auf einmal weg, als ob nichts wäre, schon traurig", lauten nur zwei der zahlreichen Kommentare unter dem Beitrag.

Ein weiterer User schreibt: "Mein Herz ist gebrochen. Ich glaube nicht mehr an die wahre Liebe." Obwohl sich sehr viele geknickt zeigen, zeigen einige auch Verständnis für die Situation. "Man darf nicht vergessen, die zwei sind nicht erst seit einem Jahr ein Paar, sondern seit sie in der Schule sind! Wenn es irgendwann nicht mehr passt, ist es so", meinte ein Fan.

Anzeige

Promiflash Bibi Claßen und (vermutlich) Timothy Hill in London im Mai 2022

Anzeige

Instagram / bibisbeautypalace Julian und Bibi Claßen mit ihren Kindern Lio und Emily, März 2022

Anzeige

Instagram / julienco_ Julian und Bibi Claßen mit ihren Kindern, 2021

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de