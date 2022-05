Sind diese Aufnahmen wirklich echt? In den vergangenen Tagen kamen Spekulationen um die Ehe zwischen Julian (29) und Bibi Claßen (29) auf: Die YouTuberin war etwa beim Shoppen ohne ihren Ehering zu sehen und erholte sich ohne ihren Partner bei ihren Eltern. Jetzt tauchten im Netz Fotos auf, die die Gerüchteküche zum Brodeln bringen: Küsst Bibi hier etwa einen anderen Mann?

Die Bilder eroberten das Netz im Sturm und sind unter anderem in einem TikTok-Clip zu sehen: Darauf ist eine innige Abschiedsszene an einem Bahnhof zu erkennen. Die Frau, die sich darin zu einem Mann runterbeugt, um ihn zu küssen, sieht Bibi zum Verwechseln ähnlich. Darüber hinaus passen sowohl ihr Outfit, ein hochgekrempeltes, fliederfarbenes Shirt und eine Jeans als auch die auffälligen Fingernägel zu einem Clip, den Bibi selbst an dem Tag von sich geteilt hatte. Und es gibt auch schon einen Verdacht, um wen es sich bei dem unbekannten Beau handeln könnte.

Denn der Mann, der im Video im Profil zu sehen ist, erinnert stark an Timothy Hill, einem Bekannten der Familie, dem sowohl Bibi als auch Julian auf Instagram folgen. Kurz nachdem der Clip die Runde machte, stellte der sein Profil auf privat um – offenbar wurde ihm der Rummel zu groß, denn schon bald kommentierten viele verwirrte Bibi-Fans unter seinen Bildern. Bislang hat sich keiner der Beteiligten zu den Gerüchten geäußert. Allerdings hatte Bibi vor Kurzem ein Videoprojekt angekündigt, mit dem die Fotos in Verbindung stehen könnten.

Instagram / julienco_ Julian und Bibi Claßen, November 2021

Instagram / bibisbeautypalace Bibi Claßen, November 2021

Instagram / bibisbeautypalace Bibi Claßen, YouTuberin

