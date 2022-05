Ist etwa alles aus beim deutschen YouTube-Traumpaar? In den letzten Tagen wurde es plötzlich still um Bibi (29) und Julian Claßen (29): Die beiden Influencer posteten weder auf Social Media noch veröffentlichten sie Videos oder luden ihren Podcast hoch. Klar, dass die Fans sich da Sorgen machten und sogar eine Trennung der beiden in Betracht zogen! Gestern meldeten sie sich dann wieder im Netz – doch Aufklärung für die Funkstille lieferten sie nicht. Jetzt ging Bibi ganz ohne ihren Ehering shoppen.

Zusammen mit ihrer Freundin Mona besuchte sie spontan einen Klamottenladen und nahm ihre Community auf Instagram bei der Anprobe mit. Dabei achteten viele aber nicht auf die verschiedenen Hosen, die die YouTuberin präsentierte – sondern warfen nach den Spekulationen um eine Trennung vielmehr einen gezielten Blick auf ihre Hände. Und tatsächlich: Während Bibi an einer Hand völlig ohne Ring unterwegs war, trug sie an der anderen Hand einen Ring der Luxusmarke Dior – von ihrem Ehering also keine Spur!

Schon während der Netzpause der beiden wurde über eine mögliche Ehekrise spekuliert – die unterschiedlichen Statements gestern befeuerten die Gerüchte nur noch mehr. Während Bibi fröhlich zur Tagesordnung überging und erklärte, sich auf ihre Follower zu freuen, sah es bei Julian gar nicht so rosig aus. "Ich weiß nicht, ob ich bereit dafür bin, hier wie gewohnt weiter zu posten. Wenn ich mich danach fühle, melde ich mich bei euch", schrieb der zweifache Vater rätselhaft.

Instagram / bibisbeautypalace Julian und Bibi Claßen, YouTuber

Instagram / bibisbeautypalace Bibi Claßens Hand ohne Ehering

Instagram / bibisbeautypalace Bibi Claßen im Februar 2022

