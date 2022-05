Julian (29) und Bibi Claßens (29) Ehe ist nach dreieinhalb Jahren tatsächlich am Ende! Das bestätigt der Influencer am Freitagnachmittag selbst im Netz – nachdem innige Fotos seiner Noch-Ehefrau auf Social Media viral gehen. Promiflash fasst euch die Timeline des Trennungs-Schockers zusammen und zeigt, zu wem Bibi zuletzt wohl ein romantisches Verhältnis pflegt. Denn ein Promiflash-Leser erwischt das neue Vielleicht-Paar schon Anfang Mai ziemlich innig in London...

