Alle guten Dinge sind drei! Im Oktober 2021 machte Travis Barker (46) seiner Kourtney Kardashian (43) einen Heiratsantrag. Vor rund einem Monat gaben sich die beiden dann heimlich das Jawort in Las Vegas. Da dies ohne eine Heiratslizenz geschehen war, holten sie ihre standesgemäße Trauung im kleinen Kreise in Santa Barbara nach. Nun will das frisch verheiratete Paar noch eine große Hochzeitsfeier schmeißen, die an diesem Wochenende stattfindet. Kourtney und Travis stießen am Freitagabend schon einmal auf ihre kommende Hochzeit in Italien mit Familie und Freunden an.

Was für ein Empfang! Paparazzi-Bilder zeigen die Ankunft der TV-Stars zu den bevorstehenden Festlichkeiten: Kourtney erreichte die Pre-Party nicht wie erwartet mit ihrem Mann, sondern kam Hand in Hand mit ihrer Nichte North (8) und ihrem zweiten Sohn Reign (7). Die 43-Jährige trug ein weinrotes Kleid, dessen Rock durchsichtig und knöchellang ist, ihre Haare waren hochgesteckt. Travis kam zusammen mit seiner Tochter Alabama (16) in einem schwarzen Anzug und Hemd an. Dazu trug der Blink-182-Schlagzeuger eine dunkle Sonnenbrille.

Auch der Rest des Kardashian-Jenner-Clans fehlte natürlich nicht. Khloé Kardashian (37) erreichte die Feier gemeinsam mit North, Kim Kardashian (41) und ihrer Nichte Penelope (9) in einem bodenlangen Leo-Kleid im Meerjungfrauenschnitt. Schwester Kim feierte dagegen in einem grauen engen Zweiteiler, ihre blondierten Haare trug sie offen. Kendall Jenner (26) glänzte in einem schwarzen Kleid an der Seite ihres Freundes Devin Booker (25). Genauso in Schwarz erschienen auch Mama Kris (66) und Schwester Kylie (24).

