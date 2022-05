Paulina Ljubas (25) hat derzeit die Nase voll von Männern! In der Liebe sah es für die einstige Köln 50667-Darstellerin in den vergangenen Monaten alles andere als rosig aus. Nach ihrer Teilnahme an Temptation Island V.I.P. ging ihre Beziehung mit Henrik Stoltenberg in die Brüche. Es folgte ein heftiger Rosenkrieg. Auch mit Yasin Mohamed (30) hatte die Influencerin kein Glück. Diese Pleiten haben Spuren hinterlassen: Paulina will erst mal keine Kerle kennenlernen!

In ihrer Instagram-Story schilderte die 25-Jährige ihre derzeitige Haltung in Sachen Dating und Liebe. "Es ist immer ganz dünnes Eis. Deswegen bin ich da für sehr lange Zeit komplett raus", stellte sie klar. Abgesehen von Freunden und Verwandten wolle die einstige Seriendarstellerin noch nicht einmal mit Männern sprechen. "Ich denke mir halt auch immer sofort: 'Ey, juckt mich nicht, was du machst, arbeitest, denkst.' Ich will einfach meine Ruhe haben", erklärte sie.

Verbittert will Paulina trotz ihrer vielen negativen Erfahrungen allerdings auch nicht werden. "Liebe ist eigentlich etwas Wunderschönes, aber kann dir auch alles nehmen. Alles, woran du geglaubt hast, woran du vielleicht bei dir selbst glaubst", weiß sie inzwischen, gibt die Hoffnung auf ihr Perfect Match aber immer noch nicht auf.

Fabian Blesius / @blesius_f Henrik Stoltenberg und Paulina Ljubas

Instagram / paulina_ljubas Paulina Ljubas, Juli 2021

paulina_ljubas / Instagram Paulina Ljubas im Januar 2022

