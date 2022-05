Sie sieht nicht nur super aus, sondern hat auch was im Köpfchen. Leni Klum (18) begeistert derzeit die Modewelt. Die Tochter von Heidi Klum (48) hat trotz ihres jungen Alters in der Fashionbranche bereits fest Fuß gefasst. Unter anderem ist die Beauty das neue Gesicht von Dior. Aber Leni hat noch viel mehr zu bieten als nur ihr hübsches Aussehen. Die Brünette wurde kürzlich an der Universität angenommen.

Gegenüber Bild verriet die 18-Jährige, dass sie ab August anfängt zu studieren. "Ich bin total happy! Ich hoffe, einen Abschluss in Innenarchitektur zu bekommen und dann Inneneinrichtungen zu entwerfen", schwärmte Leni. Offenbar hat sie dabei auch schon ein ganz bestimmtes Objekt im Auge: "Ich werde mit dem Haus meiner Mutter anfangen. Denn das sieht kunterbunt aus. Wie in einem Museum, das von Pippi Langstrumpf eingerichtet wurde. Ich mag es hingegen eher clean", kündigte der Teenager an.

Im Gegensatz zu ihrer berühmten Mama wird Leni also vermutlich ein Studium antreten. Heidi hatte nach dem Abi zwar den Plan gehabt, eine Ausbildung zur Modedesignerin zu machen, gab diesen jedoch zugunsten ihrer Modelkarriere auf, nachdem sie die Model-Castingshow "Model '92" gewonnen hatte.

Getty Images Heidi Klum und ihre Tochter Leni, 2021

Instagram / leniklum Leni Klum, Model

Getty Images Heidi Klum, September 2000

