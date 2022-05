Erste Worte von Lieselotte! Die Berlinerin musste Germany's next Topmodel in der vergangenen Folge verlassen – und hat damit den Einzug ins Finale nur knapp verpasst. Am Ende haben Martina (50), Lou-Anne (19), Anita (21), Luca (20) und Noëlla aber einfach die besseren Leistungen erzielt. Dennoch dürfte Lieselotte einen Grund zur Freude haben – immerhin hat sie einen Rekord aufgestellt: Mit 66 Jahren ist sie die älteste Teilnehmerin, die es in das Halbfinale geschafft hat. Doch auch sonst sieht Lieselotte ihren Rauswurf offenbar recht gelassen.

Gegenüber Promiflash erzählte die einstige Mona-Lise-Sängerin, dass sie sich gut selbst reflektieren und Heidi Klums (48) Entscheidung daher zu hundert Prozent nachvollziehen könne: "Ich bin gar nicht enttäuscht, sondern sehr stolz auf Platz sechs." Schließlich sei sie nach einem schweren unverschuldeten Verkehrsunfall zu 60 Prozent gehbehindert gewesen und könne heute in High Heels über den Catwalk laufen.

Mit ihrer Teilnahme an der Modelshow habe Lieselotte andere Frau inspirieren wollen – und das sei ihr ihrer Meinung nach auch gelungen: "Ich weiß, dass ich viele ältere Menschen glücklich machen konnte und viele mit mir gefiebert hatten." Dennoch habe sie auf Social Media hauptsächlich jüngere Anhänger: "Es sind 90 Prozent 13- bis 24-Jährige."

Instagram / lieselotte.gntm22.official Lieselotte Reznicek, "Germany's next Topmodel"-Kandidatin

Instagram / lieselotte.gntm22.official Lieselotte Reznicek bei der Berlin Fashion Week, 2022

Instagram / lieselotte.gntm22.official Lieselotte, "Germany's next Topmodel"-Kandidatin 2022

