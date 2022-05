Shirin David (27) hat sich erneut unter das Messer gelegt. Die Rapperin hat schon einige Male den Beauty-Doc aufgesucht, woraus sie auch kein Geheimnis macht. Mit ihren Fans spricht sie offen über dieses Thema und teilte sogar mit, an welchen Stellen sie bereits etwas nachgeholfen hat: So hat sie unter anderem ihren Po, die Nase oder ihre Zähne machen lassen. Nun überraschte Shirin ihre Fans jedoch, denn sie hat sich ihre gemachten Brüste verkleinern lassen!

Vor rund einem Monat teilte die "90-60-11"-Interpretin in ihrer Instagram-Story mit, dass sie sich ein neues Paar Brüste zu ihrem Geburtstag gegönnt habe. Während vermutlich die meisten erst mit einer Brustvergrößerung gerechnet haben, machte Shirin genau das Gegenteil. Nun ging sie auf die Frage eines Followers ein, warum sie denn ihre Oberweite kleiner machen ließ: "Weil ich in fast kein Oberteil mehr gepasst habe und bald auf Tour gehen möchte. So viel Gewicht im Oberkörper hindert dich einfach maßgeblich in deiner Mobilität [...]. Ich bin aus 'Huge Titty Babsi' einfach rausgewachsen."

2018 hat die Beauty sogar verraten, wie viel sie bisher für ihre Eingriffe ausgegeben hatte. In einem YouTube-Video hatte Shirin erzählt, dass der Betrag für ihre Schönheitsoperation schon bei rund 75.000 Euro lag! Mit der neuen Brustverkleinerung und vielleicht noch ein paar anderen Korrekturen hat sich der Preis wohl noch mittlerweile erhöht.

Anzeige

Getty Images Shirin David, Musikerin

Anzeige

Instagram / shirindavid Shirin David, Januar 2021

Anzeige

Instagram / shirindavid Shirin David im April 2020

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de