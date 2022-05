Julian Claßen (29) meldet sich zu den Bildern von ihm beim Feiern mit einer Unbekannten. Nach einer Pause auf den sozialen Netzwerken bestätigte der YouTuber erst gestern, dass er und seine Frau Bibi (29) sich getrennt haben. Danach ist ein Video aufgetaucht, in dem Julian augenscheinlich vertraut mit einer anderen Frau in einem Nachtclub zu sehen ist. Fans fragen sich nun, ob die Aufnahmen schon vor der Trennung entstanden sind. Dazu hat Julian jetzt Stellung bezogen!

In seiner Instagram-Story beantwortete der Kölner einige Fragen seiner Fans. Einer hat gefragt, ob die Bilder von ihm und der Unbekannten vor oder nach der Trennung von seiner Ehefrau entstanden sind. "Natürlich danach", betonte der 29-Jährige mit mehreren Ausrufezeichen. Dass er nach der Bekanntgabe des Liebes-Aus in einen Kölner Club gegangen ist, ist für ihn keine große Sache. "Jeder geht anders mit bestimmten Situationen um", merkte er an.

Auf die Fan-Frage, wie es ihm im Moment geht, antwortete Julian ehrlich: "Den Umständen entsprechend okay." Der Zweifach-Papa ergänzte, dass er im Moment viel Zeit mit seiner Familie und seinen Freunden verbringt. Außerdem ist seinen Fans aufgefallen, dass er abgenommen habe. Julian bestätigte das, gab aber auch an, dass er schon wieder zugenommen hätte. Er fühle sich durch den Sport deutlich fitter, ergänzte er und schrieb zu einer anderen Frage: "Sport tut mir tatsächlich gerade sehr gut."

Instagram / bibisbeautypalace Julian und Bibi Claßen, YouTube-Stars

YouTube/ Julienco Julian und Bibi Claßen

Instagram / julienco_ Julian Claßen, YouTuber

